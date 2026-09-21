[Ảnh] Cuộn trào dòng chảy di sản trên đất Thăng Long

Ca khúc "Tự nguyện" vang lên tại không gian Vườn Giám trong chương trình Khai Văn thuộc chuỗi các sự kiện của Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II. (Ảnh: BẢO LONG)

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh định hướng gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động và sáng tạo.

Tinh thần đó được thể hiện qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival. Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám﻿, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” được tổ chức tại không gian di sản Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

"Khai Văn" đã tôn vinh hành trình phát triển của nền giáo dục và đạo học Việt Nam, khẳng định sức sống của các giá trị văn hiến Thăng Long-Hà Nội.

Đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, ý thức rèn luyện nhân cách, khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu lễ hội, ghi nhận sức hút với công chúng.

Khách tham quan thích thú với các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ từ các nghệ nhân, làng nghề truyền thống.

Chương trình "Nét chữ an nhiên" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Festival đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn với phát huy giá trị.

Công nghệ 3D Mapping kết hợp với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc trong phim “Vun đắp hiền tài” đã biến không gian di sản﻿ thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc.

Là một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026, chương trình “Sắc màu Hà Nội-The Color of Hanoi” đã mở ra không gian sáng tạo.

Được tổ chức tại vườn hoa đền Bà Kiệu, chương trình đã thu hút hơn 1.500 khách tham dự.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam truyền tải tinh thần Hà Nội trong một tiết mục biểu diễn trước Tượng đài cảm tử.

Các nhà thiết kế kể câu chuyện về Thủ đô qua những bộ sưu tập giàu dấu ấn văn hóa, kết nối vẻ đẹp truyền thống với hơi thở thời trang hiện đại.

“Thanh âm Gốm” đưa câu chuyện làng nghề Bát Tràng vào không gian nghệ thuật đương đại, kết nối câu chuyện về nghề với đời sống cộng đồng.

Các hoạt động như trải nghiệm ẩm thực, nặn gốm, vẽ lam giúp người tham dự trực tiếp tương tác với những giá trị văn hóa vốn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Festival tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong xây dựng hình ảnh Hà Nội văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập, đồng thời tạo thêm thực tiễn cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Festival khép lại, nhưng "Dòng chảy di sản" tiếp tục được nối dài trong đời sống văn hóa của Thủ đô; những giá trị được khơi dậy, những kết nối được hình thành và những sáng tạo được thử nghiệm sẽ tiếp tục góp phần phát huy di sản, nuôi dưỡng sức sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch﻿ và đưa văn hóa Hà Nội lan tỏa rộng hơn. Từ di sản hôm qua đến sáng tạo hôm nay, "Dòng chảy di sản" tiếp tục được nối dài bằng sức sống của một Hà Nội văn hiến, hiện đại và sáng tạo.