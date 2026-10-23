Ảnh cưới cực hiếm thập niên 90 của 'Vua hài' Xuân Hinh và vợ 'Hoa hậu phố cổ'

Theo đó, Nguyễn Phương Lan - bà xã của nghệ sĩ Xuân Hinh là một tiểu thư khuê các sinh ra ở phố cổ Hà Nội. Dù có nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nhưng bà vẫn dành nhiều tình cảm cho ''vua hài đất Bắc'' từ thời chưa nổi tiếng, vẫn còn nhiều khó khăn. Cả hai quen nhau từ năm 1993 và kết hôn vào đầu năm 1995.

Nhớ về khoảng thời gian đó, "vua hài đất Bắc" vui vẻ chia sẻ rằng họ gặp nhau khi ông vẫn chưa được ai biết đến, ngày ngày cặm cụi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Nam nghệ sĩ tếu táo cho biết mình lấy được người vợ làm nghề kế toán, là gốc Hà Nội chuẩn nhà ở Hàng Buồm và là hoa hậu của phố; lúc đó ông chẳng cần cưa cẩm nhiều dù vừa đi xe đạp lạch cạch, vừa chưa có tên tuổi nhưng vẫn rước được vợ xinh về nhà.

Tấm ảnh cưới từ thập niên 90 của vợ chồng Xuân Hinh.

“Vua hài đất Bắc” tin rằng, mối lương duyên của cả hai là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" bởi thời điểm đó, bà xã Nguyễn Lan Phương có rất nhiều người theo đuổi, gia đình lại khá giả, trong khi ông "chẳng có gì".

Kể về lần đầu gặp mặt, nghệ sĩ Xuân Hinh hồi tưởng hôm ấy ông chở "một cô người yêu" sang nhà bạn chơi, nhưng thực ra lúc đó "chỉ mới thích chứ chưa phải yêu thật". Khi người bạn giới thiệu một tiểu thư phố cổ kèm lời khẳng định chắc nịch rằng cô này tính rất tuyệt nhưng mình không tán nổi, ông tò mò tới tìm và lập tức bị cuốn hút bởi nhan sắc xinh xắn của người vợ hiện tại. Nam danh hài hài hước tự nhận ngày xưa mình cũng rất điển trai, chuẩn "Việt kiều Bắc Ninh", ai cũng khen đẹp chỉ có điều hơi thấp một chút.

Sau 2 năm chinh phục, ''vua hài'' kết hôn với hoa hậu phố cổ. Cặp đôi có hai người con, một trai và một gái. Sau khi kết hôn, bà xã Nguyễn Phương Lan quyết định lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Trong mắt nam nghệ sĩ, người bạn đời của ông là một người rất dễ tính, luôn chu toàn công việc nhà cửa và con cái để ông yên tâm đi diễn xa.

Điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân của Xuân Hinh là dù nam nghệ sĩ thường xuyên đi diễn, đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp nhưng vợ ông chưa bao giờ ghen tuông. Bà Nguyễn Phương Lan có cách giữ gìn hòa khí gia đình rất khéo léo. Nếu vợ chồng có xung đột, bà sẽ chủ động nấu một mâm cơm ngon để thay lời xin lỗi.

Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, bí quyết lớn nhất giúp ông giữ trọn mái ấm hạnh phúc và khiến ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười chính là sự nhường nhịn, hết lòng chiều chuộng bà xã.

Vợ của nam nghệ sĩ là hậu phương vững chắc cho ông xã.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 ở Bắc Ninh. Ngay từ khi còn học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nam nghệ sĩ đã thể hiện năng lực diễn xuất. Sau khi ra trường, dù được giữ lại giảng dạy nhưng ông từ chối vì muốn tự do bay nhảy, biểu diễn trên sân khấu.

Cột mốc thành công đầu tiên đến với Xuân Hinh vào năm 1988 khi ông tham gia tiết mục hề Cu Sứt nổi tiếng tại Festival Cười ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô và nhận được sự tán thưởng từ khán giả. Nối tiếp thành công đó, ông dấn thân vào nghệ thuật chèo cùng hài kịch, thu về vô số thành tựu qua hàng loạt tác phẩm tiêu biểu như: Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề…

Xuân Hinh là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Với khả năng hát nhiều thể loại nhạc như chèo, xẩm, chầu văn… cùng nét diễn giản dị nhưng cũng đầy châm biếm, loạt tác phẩm của nam nghệ sĩ luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc xoay quanh các vấn đề của cuộc sống, nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả.