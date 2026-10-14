[Ảnh] Cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Ký Biên bản Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chủ trì cuộc gặp có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia trước cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone,Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đại tướng Tea Seiha Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng các đại biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký Biên bản Cuộc gặp thường niên. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký Biên bản Cuộc gặp thường niên. (Ảnh: THẾ ĐẠI)