[Ảnh] Cùng kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho tiểu vùng Mekong tại ACMECS 11
Với sự tham dự của lãnh đạo năm nước thành viên, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội là dịp để các nước trao đổi về những định hướng hợp tác trong giai đoạn mới. Trọng tâm hợp tác hướng tới phát huy lợi thế của từng quốc gia, mở rộng kết nối khu vực, thu hút nguồn lực và phục vụ lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.
Chiều 28/11, tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Trong bối cảnh tiểu vùng Mekong đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội tạo diễn đàn để lãnh đạo năm nước thành viên trao đổi về những ưu tiên hợp tác chung, tập trung thúc đẩy kết nối hạ tầng, thuận lợi hóa thương mại, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển.
Trọng tâm hợp tác hướng tới phát huy lợi thế của từng quốc gia, mở rộng kết nối khu vực, thu hút nguồn lực và đưa các thành quả hợp tác đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cung-kien-tao-dong-luc-tang-truong-moi-cho-tieu-vung-mekong-tai-acmecs-11-post1006114.html