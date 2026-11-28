Toàn cảnh Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 chiều 18/11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Trong bối cảnh tiểu vùng Mekong đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội tạo diễn đàn để lãnh đạo năm nước thành viên trao đổi về những ưu tiên hợp tác chung, tập trung thúc đẩy kết nối hạ tầng, thuận lợi hóa thương mại, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển.

Trọng tâm hợp tác hướng tới phát huy lợi thế của từng quốc gia, mở rộng kết nối khu vực, thu hút nguồn lực và đưa các thành quả hợp tác đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ACMECS 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị cấp cao ACMECS 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại Hội nghị cấp cao ACMECS 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại Hội nghị cấp cao ACMECS 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Hội nghị cấp cao ACMECS 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)