Ảnh cực ngầu của bầu Đức khi mới 34 tuổi

Đây là tấm ảnh Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức tiếp đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến thăm công ty vào năm 1996. Khi đó, bầu Đức mới 34.

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức tiếp đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh năm 1996.

Ông Đoàn Nguyên Đức sinh năm 1962. Năm 1990, doanh nhân gốc Bình Định khởi nghiệp từ một phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại Pleiku. Đến năm 1993, Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh được thành lập, đồng thời khánh thành nhà máy chế biến gỗ nội thất và ngoài trời. Từ một xí nghiệp, bầu Đức từng bước mở rộng kinh doanh, đưa Hoàng Anh Gia Lai chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2006, rồi phát triển sang bất động sản, thủy điện và nông nghiệp.

Cuộc đời kinh doanh của ông cũng gắn với những thăng trầm. Từ người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, có những thời điểm công việc kinh doanh không được thuận lợi, khi tập đoàn công bố mất thành khoản, gánh trên mình khoản nợ hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nhưng từ khó khăn, ông đã từng bước tái cơ cấu, đưa Hoàng Anh Gia Lai quay lại thị trường một cách ngoạn mục và đầy rực rỡ.

Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu đất nước, sở hữu hàng chục nghìn ha chuối, cà phê, sầu riêng … ở Việt Nam, Lào, Campuhia.