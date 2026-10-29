Anh công bố viện trợ bổ sung 10 tỷ bảng cho Ukraine

Ngày 28/10, trước cửa số 11 phố Downing, London (Anh), Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey giới thiệu với báo giới chiếc cặp đỏ đựng bài phát biểu về dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ mới. (Ảnh: Trương Phong/Tân Hoa xã)

Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey cho biết khoản viện trợ gồm các khoản vay, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu và 500 triệu bảng tiền quân sự khẩn cấp cho mùa đông năm nay. Ông và Thủ tướng Anh Andy Burnham đã thông báo cam kết viện trợ bổ sung này cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ sớm cùng ngày.

Tính cả đợt này, Anh đã cam kết hỗ trợ Ukraine tổng cộng 35 tỷ bảng, trong đó 16 tỷ bảng là viện trợ quân sự. Thủ tướng Burnham cho biết đây là gói viện trợ có quy mô lớn nhất mà Anh từng dành cho Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Miliband cùng ngày đăng trên mạng xã hội cho biết gói viện trợ mới sẽ giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay, tăng cường khả năng chống chịu về kinh tế và khẳng định Anh “mãi mãi sát cánh cùng Ukraine”.