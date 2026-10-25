Anh công bố thành lập phòng thí nghiệm an toàn sinh học ứng dụng AI

Trong thông cáo công bố cùng ngày, chính phủ Anh cho biết sự phát triển của công nghệ AI đang tạo ra cơ hội mới cho khám phá khoa học và nghiên cứu bệnh tật, nhưng các hệ thống AI ngày càng mạnh cũng có thể kéo theo những rủi ro mới về an toàn sinh học, hạ thấp rào cản kỹ thuật để thực hiện các hoạt động sinh học có hại. Để tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa sinh học, chính phủ quyết định thành lập phòng thí nghiệm này.

Theo thông cáo, phòng thí nghiệm sẽ được chính phủ Anh hỗ trợ 100 triệu bảng Anh (khoảng 134 triệu USD), cùng nguồn lực kỹ thuật như năng lực tính toán trị giá tối đa 200 triệu bảng Anh (khoảng 267 triệu USD) từ hai doanh nghiệp AI của Mỹ là OpenAI và Anthropic. Phòng thí nghiệm cũng sẽ hợp tác nghiên cứu với Google DeepMind và các doanh nghiệp công nghệ sinh học của Anh.

Theo giới thiệu, phòng thí nghiệm sẽ quy tụ nhân tài trong lĩnh vực AI và khoa học sinh học, tập trung phát triển công nghệ phát hiện sớm các mối đe dọa sinh học mới nổi, đồng thời dùng AI để đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp ứng phó y tế khác, nhằm nâng cao năng lực của Anh trong ứng phó với dịch bệnh bùng phát và các rủi ro sinh học trong tương lai.

Chính phủ Anh cho biết phòng thí nghiệm sẽ hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, phối hợp với các cơ quan chính phủ như Cơ quan An ninh Y tế Anh và Cơ quan Sức khỏe Động thực vật. Phòng thí nghiệm cũng sẽ hợp tác với Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Anh (MHRA) trong công tác chuẩn bị ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp, đồng thời cung cấp tham khảo cho việc quản lý thuốc do AI thiết kế.