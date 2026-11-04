Anh công bố cải cách quy định định cư vĩnh viễn

Đồn Biên phòng Ba Tầng được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 33,482km, với 10 cột mốc và 8 cọc dấu. Địa bàn đơn vị phụ trách là xã A Dơi, có 6 thôn, 2.265 hộ với 11.284 khẩu thuộc 3 dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô và Kinh sinh sống. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy, trình độ dân trí không đồng đều. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Ba Tầng xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.