Anh công bố cải cách quy định định cư vĩnh viễn
Chính phủ Anh vừa công bố cải cách diện rộng đối với quy định cấp phép định cư vĩnh viễn theo mô hình "định cư tích lũy". Theo đó, thời gian chờ tối thiểu để được cấp quyền định cư vĩnh viễn đối với phần lớn người di cư sẽ tăng gấp đôi, từ 5 năm lên 10 năm. Quyết định này nhằm siết chặt kiểm soát di trú và liên kết trực tiếp quyền lợi định cư với mức độ đóng góp thực tế của người lao động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/anh-cong-bo-cai-cach-quy-dinh-dinh-cu-vinh-vien-246261103232002928.htm