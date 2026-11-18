Sau 2 ngày xét xử, tối 18/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ án mua bán ma túy với số lượng lớn lên đến hàng chục kg do Lê Thanh Tú cầm đầu.

Theo HĐXX, bị cáo Tú có vai trò cầm đầu, chủ mưu, các bị cáo khác giúp sức cho Tú. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mua bán lớn. Trong vụ án này có nhiều bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm, phạm tội từ 2 lần trở lên. Trong đó, bị cáo Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Tú ra khỏi đời sống xã hội…

Bị cáo Lê Thanh Tú (ngay sau các chiến sĩ Công an) và đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án.

Từ nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Tú mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cùng bị tuyên án tử hình về tội danh trên còn có bị cáo Lai Vi Thiệu, Nguyễn Hữu Truyện, Bùi Văn Sơn và Trần Thanh Tuấn.

Người sống chung như vợ chồng với Tú “Cơ” là Lê Thị Thành Hà và các bị cáo Nguyễn Kim Phước, Phan Văn Trung cùng chịu mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, 14 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 3-24 năm tù về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Phạm Hiểu Ly (thường gọi "Ly Meo", bạn gái của bị cáo Nguyễn Hữu Phúc) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”, do có bản án cũ 7 năm 6 tháng tù chưa chấp hành, buộc bị cáo Ly phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bổ sung một số bị cáo từ 10 -100 triệu đồng.

Một nữ bị cáo trong vụ án.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2024, Tú, Hà và Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên Anh Hai (chưa rõ lai lịch) 11kg ketamine, 6kg ma túy đá và 3,3kg heroin. Sau đó, Tú chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản của người này để thanh toán tiền ma túy.

Đến ngày 23/2/2024, Tú bán 1kg ma túy đá cho một đối tượng tên Tiến với giá 220 triệu đồng và bán 3kg ketamine cho một đối tượng tên Tèo với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, ngày 25/2/2024, Hà và Tú mang số ma túy còn lại gửi tại nhà Nguyễn Hữu Phúc (mắt xích trong đường dây của Tú) trên đường Bà Hom, quận 6 cũ, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn 3kg ketamine, 2kg ma túy đá và 660g heroin.

Khi nghe ngóng được thông tin có nhiều cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc, nhóm Hà, Tú và Phúc đã cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu nhà vệ sinh để tiêu hủy. Quá trình này được bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (bạn gái Phúc) dùng điện thoại quay lại.

Tối 26/2/2024, khi cảnh sát đến kiểm tra hành chính nơi ở, Tú vội vàng lên ôtô định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Công an thu giữ trong túi quần người này hơn 20 gram ma túy các loại, một khẩu súng dài 14 cm và 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm nhiều người trong đường dây, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.