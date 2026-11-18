Tối 18/11, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án đối với 24 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 20kg ma túy.

Từ trái sang: Hot girl Ly Meo, Lê Thị Thanh Hà và "anh Cơ quận 8" tại tòa án.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tú (biệt danh “Cơ”, thường gọi “anh Cơ quận 8”) mức án Tử hình chung cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà (người tình của Tú), bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly Meo) bị phạt 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến tử hình, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò phạm tội của từng người, về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm”.

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo tham gia đường dây mua bán ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có sự phân công vai trò, thực hiện nhiều giao dịch và tìm cách che giấu, tiêu hủy tang vật khi bị phát hiện.

Hot girl Ly Meo và các bị cáo tại phiên tòa.

Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và sức khỏe cộng đồng. Do đó, theo HĐXX, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo nhằm trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 1/2024, Tú và Hà (sống chung như vợ chồng tại căn nhà trên đường số 59, quận Gò Vấp cũ) cùng bị cáo Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về bán kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên “Anh Hai” tổng cộng 20,3kg ma túy, gồm ketamine, ma túy đá và heroin, với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Sau đó, Tú tổ chức phân phối ma túy cho nhiều người, thực hiện các giao dịch trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Trong đường dây này, Hà đã có hành vi giúp sức cho Tú bằng cách sử dụng tài khoản Telegram tên “Hà Hà” để liên lạc, ghi chép các giao dịch, theo dõi tiền mua bán ma túy và khoản nợ của khách hàng.

Khi lo sợ bị công an phát hiện, Tú và Hà đưa số ma túy còn lại đến nhà bị cáo Nguyễn Hữu Phúc ở quận 6 cũ để cất giấu. Sau đó, Tú, Hà và Phúc tìm cách tiêu hủy ma túy bằng cách cắt các gói nylon, đổ ma túy xuống bồn cầu.

Đối với Ly Meo, cáo trạng xác định bị cáo biết việc Tú và Hà liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại nhà Phúc nhưng không trình báo cơ quan chức năng nên phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”.