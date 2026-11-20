Luna, cô mèo 9 tuổi sống cùng gia đình tại khu Shawlands, thành phố Glasgow, Scotland, bất ngờ mất tích ngày 9/10/2026. Chủ nhân của cô mèo, chị Emily Caldwell cùng chồng đã tìm kiếm khắp khu phố, dán thông báo tìm thú cưng nhưng không nhận được bất kỳ manh mối nào.

Sau nhiều ngày không thấy Luna trở về, gia đình bắt đầu lo sợ cô mèo đã gặp tai nạn. Tuy nhiên, ngày 29/10, Caldwell bất ngờ nhận được email từ một nữ sinh viên thông báo tìm thấy một con mèo có đặc điểm giống thú cưng của cô.

Cô mèo Luna đi lạc bất ngờ xuất hiện tại trường học cách nhà 450 km. Ảnh: The Independent

Ban đầu, Caldwell chưa chắc chắn vì Luna trong những bức ảnh được gửi đến trông gầy hơn trước. Chỉ đến khi xem đoạn video do nữ sinh viên cung cấp, cô mới nhận ra đó chính là con mèo đã mất tích nhiều tuần.

Điều khiến gia đình bất ngờ hơn cả là địa điểm Luna được tìm thấy. Cô mèo xuất hiện tại Trường Cao đẳng Hợp tác và Phát triển Quốc tế (College for International Co-operation and Development), gần làng Winestead, thuộc vùng Yorkshire, cách Glasgow khoảng 280 dặm, tương đương hơn 450 km.

Theo nhận định của gia đình, Luna có thể đã vô tình chui vào chiếc xe tải của một nhân viên trường học trong chuyến xe người này đến Glasgow. Khi phương tiện quay trở lại Yorkshire, tài xế không biết rằng có một hành khách bốn chân đang ẩn náu bên trong.

Caldwell cho biết Luna vốn là một con mèo nhỏ, khá dè dặt và không có thói quen đi xa khỏi nhà. Vì vậy, việc thú cưng xuất hiện ở một địa điểm cách nhà hàng trăm km khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Tại trường học, các sinh viên phát hiện Luna đi lang thang trong khuôn viên nên đã cho cô mèo ăn và bố trí chỗ ngủ. Họ còn đưa con vật đến bác sĩ thú y để kiểm tra vi mạch nhận dạng. Tuy nhiên, lần quét đầu tiên không giúp cơ sở thú y liên hệ được với chủ nhân.

Cuối cùng thì bao nhiêu ngày tìm kiếm, gia đình cùng tìm được Luna đưa về nhà. Ảnh: The Standard

Không bỏ cuộc, nhóm sinh viên tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng và phát hiện bài đăng tìm mèo thất lạc mà Caldwell đã chia sẻ trên nền tảng PawBoost. Họ sử dụng số vi mạch mà chủ nhân cung cấp để nhờ bác sĩ thú y kiểm tra lại, qua đó xác nhận danh tính của Luna.

Ngày 31/10, cha của Caldwell, người đang sống ở miền bắc nước Anh, đã lái xe đến đón Luna và đưa cô mèo trở về Glasgow. Sau gần ba tuần xa cách, thú cưng cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.

Khi trở về, Luna gầy hơn trước và bị mất một chiếc răng, nhưng nhìn chung sức khỏe vẫn ổn định. Cô mèo ngủ liền nhiều ngày sau chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ. Theo Caldwell, Luna dường như cũng trở nên nhanh nhẹn và mạnh dạn hơn sau thời gian tự xoay xở bên ngoài, thậm chí có thể nhảy lên những vị trí cao trong nhà mà trước đây chưa từng làm được.

Caldwell cho biết gia đình vô cùng nhẹ nhõm khi Luna trở về an toàn. Cô cũng gửi lời cảm ơn những sinh viên đã chăm sóc và kiên trì tìm cách đưa thú cưng trở về với chủ nhân.