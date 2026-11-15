Anh có gần 1 triệu thanh niên '3 không', chính phủ vào cuộc

Nước Anh đang có gần 1 triệu thanh niên "3 không. Ảnh: Reuters/ Susannah Ireland.

Tính riêng quý 2 năm nay, Anh có tới 981.000 người trong độ tuổi 16-24 rơi vào tình trạng không việc làm, không học tập hoặc không tham gia đào tạo, tương đương với 13% tổng số thanh thiếu niên trong nhóm tuổi này.

Trước thực trạng đó, Bộ Lao động và Lương hưu Anh đã phải triển khai các chương trình hỗ trợ. Từ cuối tháng 11, chương trình thí điểm sẽ được triển khai, nhằm hỗ trợ việc làm dành cho 90.000 người trong khoảng 18-24 tuổi đang nhận trợ cấp từ Universal Credit.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ được mở rộng từ tháng 4/2027, người trẻ chỉ cần nhận Trợ cấp Phổ quát trong 12 tháng (thay vì 18 tháng như trước) là đã đủ điều kiện tham gia.

Cụ thể, chương trình sẽ cung cấp 25 giờ làm việc có trả lương mỗi tuần trong suốt 6 tháng, do chính phủ hoàn toàn tài trợ. Chương trình cũng sẽ được mở quy mô ra toàn bộ các vùng thuộc Anh, Scotland và Wales.

"Càng thất nghiệp lâu, càng khó tìm việc lại, và không người trẻ nào nên bị bỏ mặc chờ đợi cơ hội", Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Anh Pat McFadden cho biết.

Thông báo này được đưa ra trước báo cáo dự kiến được công bố vào tuần tới của cựu Bộ trưởng Alan Milburn, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Andy Burnham thuộc đảng Lao động.

Bản báo cáo dự kiến phơi bày nguyên nhân khiến một bộ phận thanh niên rơi vào trạng thái ít vận động và vắng bóng trên thị trường lao động, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm hỗ trợ việc làm cho thế hệ trẻ.