[Ảnh] Chuỗi hoạt động trò chơi dân gian tại Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh 2026

Hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau cổ vũ sôi nổi cho trò chơi leo cột mỡ.

Giữa sân chợ Cần Giờ,﻿ cọc gỗ cao hơn 10m được bôi đầy mỡ bò trơn bóng, dựng thẳng đứng. Trên đỉnh cột treo các túi vật phẩm cùng nhiều phần thưởng để người chơi chinh phục.

Mỗi lượt chơi có khoảng 23 thanh niên cùng tham gia. Thân cột được bôi mỡ bò khiến bề mặt trơn trượt, tạo thêm thử thách cho người chơi.

Trò chơi không chỉ đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai mà còn yêu cầu các thành viên phối hợp ăn ý để đưa một người lên vị trí cao nhất.

Dù trời nắng gắt, người dân vẫn tích cực cổ vũ, cho người chơi.

Người dân hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội﻿.

Nam, nữ thanh niên﻿ hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi của lễ hội.

Sắc cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường chào đón Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26, với nhiều nghi thức lễ hội dân gian truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và vui chơi, giải trí.

Ở một không gian khác, người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian. Trong ảnh, các em nhỏ thích thú với trò chơi lựa đậu.

Đây là dịp để ngư dân và gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Thần Nam Hải﻿ (Cá Ông), cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu; đồng thời tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai hoang, mở cõi vùng đất Cần Giờ.