[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh﻿ các lực lượng hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng đến nơi an táng vào sáng 14/10.

Các lực lượng chức năng tập trung rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ truy điệu﻿, an táng 731 hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng kế hoạch.

Các hạng mục phục vụ buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ﻿ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn xe phục vụ lễ truy điệu, an táng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, Lễ viếng và truy điệu được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức an táng.

Trong số 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt thuộc một mộ tập thể. Công tác tìm kiếm, quy tập là nỗ lực nhằm đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, đồng thời tiếp tục hành trình xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.

Các lực lượng chức năng có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương thực hiện công tác cắm hoa, chỉnh trang khu vực tổ chức lễ an táng, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Các phần việc được triển khai nhanh chóng, bảo đảm tiến độ và sự trang nghiêm, chu đáo cho lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng an ninh và cán bộ quản trang khẩn trương thực hiện công tác cắm hoa, chỉnh trang khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực tổ chức lễ an táng, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, có 731 hài cốt liệt sĩ được an táng, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.