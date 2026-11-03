[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam﻿ được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tại lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với các đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại Lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan trưng bày ảnh tại Lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm.

Các đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tham dự hội đàm.

Các đại biểu Việt Nam tham dự hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tham dự hội đàm.

Các đại biểu Việt Nam tham dự hội đàm.

Các đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone dự hội đàm.

Quang cảnh hội đàm tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu hai nước tại hội đàm .

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu dự khán phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội trường Diên Hồng.