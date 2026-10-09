[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu mở đầu buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. (Ảnh: DUY LINH)

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: DUY LINH)