[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong với các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào﻿ Vilay Lakhamphong phát biểu tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu tháp tùng.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong sau cuộc tiếp.