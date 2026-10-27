[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ﻿ K.Sanjay Murthy tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo các tổ chức kiểm toán﻿ quốc tế tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế dự cuộc tiếp.

Lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế dự cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc tiếp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy phát biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K.Sanjay Murthy.