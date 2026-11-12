[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao Huy hiệu danh dự ”Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quang cảnh buổi lễ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn﻿.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko với đại biểu hai nước.

Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga giai đoạn 2026-2029.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altai về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và xã hội-nhân văn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và văn hóa-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền Khu tự trị Nenets ký ngày 31/10/2010.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn ký ngày 9/9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moskva về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng.