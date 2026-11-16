[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo, các thế hệ cán bộ, giáo viên, giảng viên, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân… là những thông tin nổi bật trong ngày.