[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Chile. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và các đại biểu Cộng hòa Chile tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Cộng hòa Chile tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)