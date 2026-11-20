Tại Lễ Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã vinh danh 27 giảng viên trẻ và 33 sinh viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập - những nhân tố đang trực tiếp góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền hành chính và các ngành kinh tế mũi nhọn.