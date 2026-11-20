Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và các đại biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và đại biểu hai nước. (Ảnh: DUY LINH)