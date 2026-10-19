[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến.
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại hội kiến.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas cùng các đại biểu tại hội kiến.
Ngay sau hội kiến, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội.
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội.