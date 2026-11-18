Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên AIPA-47 ký Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lễ trao Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quang cảnh Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN