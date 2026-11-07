[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết với bà con khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự Ngày hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong...

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, xã Bình Lợi đã cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống với bà con nhân dân; tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của bà con trong khu dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Ngày hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại Ngày hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại Ngày hội.

Cán bộ, nhân dân xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh vui Ngày hội đại đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian hàng sản xuất nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian hàng sản xuất nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, thanh niên vui chơi chào đón Ngày hội.

Nhộn nhịp không gian văn hóa tại Ngày hội đại đoàn kết với bà con khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dân ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.