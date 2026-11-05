[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cùng thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu dự lễ ra mắt.

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI dự lễ ra mắt.

Các tiết mục nghệ thuật được trình diễn bởi các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng công bố Nghị quyết số 273/-UBTVQH16 ngày 26/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), giới thiệu Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI phát biểu tại lễ ra mắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ ra mắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ ra mắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).