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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (12/10/1956-12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Báo Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam﻿. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam﻿. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu và đại diện các thế hệ giảng viên, người lao động, sinh viên﻿ dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu và đại diện các thế hệ giảng viên, người lao động, sinh viên﻿ dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-le-ky-niem-70-nam-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-post994233.html