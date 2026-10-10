[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam﻿. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu và đại diện các thế hệ giảng viên, người lao động, sinh viên﻿ dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: DUY LINH)