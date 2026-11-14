[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất

Tài xế đang điều khiển xe máy bất ngờ gặp sự cố rồi ngã xuống đường, trong khi phương tiện không người lái lao thẳng về phía nhà dân. Xe này sau đó va chạm với hai xe máy khác đỗ trên vỉa hè, suýt gây nguy hiểm cho một phụ nữ.