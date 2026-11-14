[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Đông đảo các thế hệ thầy và trò Trường đại học Mỏ-Địa chất dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)