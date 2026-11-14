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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất

Hướng tới Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Báo Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đông đảo các thế hệ thầy và trò Trường đại học Mỏ-Địa chất dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đông đảo các thế hệ thầy và trò Trường đại học Mỏ-Địa chất dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất của trường. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Trường đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-le-ky-niem-60-nam-thanh-lap-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-post1002599.html