[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946-9/11/2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (1831-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự lễ khánh thành. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm, tặng tỉnh Tuyên Quang tại lễ khánh thành. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Một góc khu trưng bày tại Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu tại Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)