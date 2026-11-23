Chiều 23/11, tại Nhà truyền thống xã, UBND xã Như Xuân tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Như Xuân năm 2026”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại địa phương, nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.