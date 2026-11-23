Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Dinh Quận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Dinh Quận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Dinh Quận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Chương trình Họp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng công trình Trường trung học phổ thông Hồ Thị Bi cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)