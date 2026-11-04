[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị ký các quy chế phối hợp công tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng dân tộc với Bộ Công an. (Ảnh: DUY LINH)

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Trần Thị Hoa Ry trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng dân tộc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng dân tộc với Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)