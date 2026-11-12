[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko các đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội đàm tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)