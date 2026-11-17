Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Manila, Philippines bắt đầu tham dự AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn nghệ thuật truyền thống của Philippines biểu diễn đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)