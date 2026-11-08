[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. (Ảnh: DUY LINH)

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946-9/11/2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2027) và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (1831-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đến thăm, dâng hương tại Đình Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Đình Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tham quan Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tham quan Nhà Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: DUY LINH)