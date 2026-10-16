[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai
Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-hoi-nghi-voi-cac-to-dang-doan-dai-bieu-quoc-hoi-truoc-ky-hop-thu-hai-post995841.html