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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Báo Nhân Dân
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Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-hoi-nghi-voi-cac-to-dang-doan-dai-bieu-quoc-hoi-truoc-ky-hop-thu-hai-post995841.html