[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Dự báo vùng mưa lớn nhất từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10 là Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong ngày 10/10, mưa lớn cũng quay trở lại Huế và Đà Nẵng.