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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo Nhân Dân
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Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Nguyễn Hữu Đông trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Nguyễn Hữu Đông trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quốc hội dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-quoc-hoi-post994065.html