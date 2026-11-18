Hòa chung niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) trên cả nước, đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới thêm gắn bó qua những hoạt động sinh hoạt cộng đồng giàu ý nghĩa. Tình đoàn kết được vun đắp từ ngày hội và trong đời sống hằng ngày là nền tảng để cùng xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.