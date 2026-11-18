[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Lào
Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), sáng 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-an-sang-lam-viec-voi-chu-tich-quoc-hoi-campuchia-va-lao-post1003497.html