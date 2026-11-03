[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-lao-tiep-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-post999983.html