[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong quá trình điều khiển xe tải, Hồ Sỹ Trung đã không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xảy ra va chạm với chiếc xe máy chở 3 thanh niên. Vụ việc khiến 2 người chết, 1 người bị thương.