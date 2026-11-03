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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp.

DUY LINH - VIẾT CHUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-lao-tiep-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-post999983.html