[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ các công trình dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh Ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh:TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh:TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác tặng quà đơn vị thi công Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)