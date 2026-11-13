[Ảnh] Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và các đại biểu tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội theo dõi phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiễn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)