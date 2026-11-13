[Ảnh] Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines (14–17/11), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh những ưu tiên của Việt Nam trong thúc đẩy đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tăng cường liên kết khu vực và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm, đóng góp thực chất vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045.