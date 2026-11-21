Gói thỏa thuận mà Anh hy vọng đạt được sẽ tạo ra những cơ hội mới cho thanh niên vương quốc này sống, học tập và du lịch trên lục địa Châu Âu, đồng thời xóa bỏ các rào cản thương mại đối với các sản phẩm thực phẩm.

Chính phủ đảng Lao động theo đường lối trung tả của Anh kế thừa Brexit từ những người tiền nhiệm là Đảng Bảo thủ và từ lâu họ đã phát đi tín hiệu về việc “thiết lập lại” mối quan hệ với Brussels. Nhưng trong 4 tháng kể từ khi trở thành thủ tướng, Burnham đã thể hiện quan điểm lạc quan hơn về châu Âu, đồng thời bày tỏ việc London sẵn sàng xem xét lại cuộc tranh luận và đối đầu với các đảng cánh hữu phản đối quyết liệt việc đảo ngược kết quả trưng cầu dân ý năm 2016 và thiết lập lại mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu lục địa.

Thủ tướng Anh Andy Burnham - Ảnh: AP

Tháng trước, ông thậm chí còn nói rằng ông muốn thấy nước Anh tái gia nhập EU khi bản thân còn sống nhưng đã loại trừ điều đó tại quốc hội, đồng thời vượt qua “ranh giới đỏ” của đảng ông trong tuyên ngôn năm 2024 về việc quay trở lại thị trường chung, liên minh hải quan hoặc khôi phục quyền tự do đi lại. Tuy nhiên, ông cam kết bắt đầu đàm phán với EU “về các lựa chọn cho mối quan hệ lâu dài” sau hội nghị thượng đỉnh hôm 20/11 mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc mốc thời gian.

Các nhà kinh tế đều đồng ý rằng việc rời khỏi EU đã cản trở tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh – với ước tính dao động từ 2% đến tối đa 8% sản lượng bị bỏ qua. Vì vậy, khi chính phủ đang tìm kiếm đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, EU - với tư cách là đối tác thương mại và láng giềng lớn nhất của Anh, đã trở thành một phần của các cuộc thảo luận thời gian qua.