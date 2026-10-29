Anh chi 2 tỷ bảng mua súng trường mới, thay thế dòng SA80 sau nhiều thập kỷ

Bộ Quốc phòng Anh đang chuẩn bị chương trình mua sắm súng trường mới mang tên Grayburn, nhằm thay thế dòng SA80 đã phục vụ quân đội nước này trong nhiều thập kỷ.

Theo thông báo sơ bộ công bố ngày 23/10/2026, chương trình có ngân sách dự kiến khoảng 2 tỷ bảng Anh, với thời hạn hợp đồng kéo dài từ tháng 7/2029 đến tháng 3/2045.

Kế hoạch dự kiến mua từ 150.000 đến 180.000 khẩu súng, gồm 5 cấu hình để thay thế các biến thể L85A3, L85A2, súng carbine L22 và súng trường huấn luyện L98A2.

Một số cấu hình có thể dùng chung bộ phận thân dưới nhằm tiêu chuẩn hóa các nút điều khiển và linh kiện, qua đó đơn giản hóa công tác bảo dưỡng.

Giá trị hợp đồng dự kiến khoảng 1,667 tỷ bảng Anh, chưa bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên, đây chưa phải hợp đồng đã được trao. Anh chưa lựa chọn mẫu súng, nhà sản xuất hay cỡ đạn cuối cùng.

Theo lịch trình sơ bộ, quá trình đấu thầu chính thức dự kiến bắt đầu ngày 2/7/2027.

Súng trường SA80 được phát triển tại Anh và đưa vào trang bị từ thập niên 1980. Phiên bản L85A2 có chiều dài tổng thể 785 mm, nòng dài 518 mm, khối lượng 4,98 kg khi lắp hộp tiếp đạn 30 viên và kính ngắm SUSAT.

Súng sử dụng đạn NATO 5,56×45 mm, có tầm bắn hiệu quả khoảng 400 m.

Dù được nâng cấp lên chuẩn L85A2 và L85A3, dòng SA80 vẫn tồn tại những hạn chế về thiết kế bullpup, khả năng bắn bằng vai trái và tích hợp phụ kiện.

Cơ chế đẩy vỏ đạn sang bên phải khiến binh sĩ khó sử dụng vai trái khi bắn từ phía đối diện của vật che chắn. Trọng lượng súng cũng là vấn đề mà chương trình mới hướng tới cải thiện.

Dự án Grayburn đặt ra yêu cầu về khả năng xuyên giáp chống đạn hiện đại, tích hợp kính ngắm ban ngày và thiết bị nhìn đêm, duy trì độ tin cậy trong nhiều điều kiện khí hậu.

Một số cấu hình còn cần giảm dấu hiệu khi khai hỏa. Anh đồng thời yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất và bảo trì lâu dài trong nước.

Các nhà sản xuất quốc tế có thể tham gia cạnh tranh, nhưng chưa có danh sách rút gọn chính thức. Kết quả lựa chọn sẽ quyết định liệu Anh tiếp tục sử dụng đạn 5,56 mm hay chuyển sang một loại đạn khác.

Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, hậu cần và khả năng tương thích với kho đạn hiện có.