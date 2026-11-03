Anh chạy đua gia cố phòng tuyến mạng trước nguy cơ tấn công bằng AI

Anh cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công mạng sử dụng AI nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này trước năm 2028. (Nguồn: Cybersecurity Insiders)

TS. Richard Horne, Giám đốc điều hành NCSC, nhấn mạnh, an ninh mạng đã trở thành vấn đề sống còn đối với hoạt động của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu đầu tư vào hạ tầng công nghệ khiến nhiều hệ thống vẫn tồn tại lỗ hổng, làm gia tăng nguy cơ bị tin tặc khai thác.

Trong báo cáo thường niên, NCSC nhận định, Anh nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền có ứng dụng AI nhằm vào hạ tầng trọng yếu trước năm 2028.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo, các tác nhân thù địch có thể tận dụng công nghệ AI để rà soát và khai thác lỗ hổng bảo mật với quy mô và tốc độ chưa từng có.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống siêu thị tại châu Âu.

Trước nguy cơ các cuộc tấn công gây gián đoạn hoạt động thiết yếu, Giám đốc điều hành NCSC kêu gọi các tổ chức và doanh nghiệp khẩn trương khắc phục lỗ hổng bảo mật, qua đó ngăn ngừa gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.