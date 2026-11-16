Anh chấm dứt chuỗi bất bại của Tây Ban Nha: Harry Kane thắng Yamal

Ngày khó khăn của Lamine Yamal

Trận đấu này có ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc tranh ngôi đầu bảng 3 UEFA Nations League 2026/27 (League A), thậm chí cả chuỗi kỷ lục 44 trận bất bại của tuyển Tây Ban Nha.

Tại Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid, Harry Kane và Lamine Yamal có cuộc so tài mang tính biểu tượng giữa hai cầu thủ đang cạnh tranh vị trí trung tâm của bóng đá thế giới.

Yamal có trận đấu khó khăn trong ngày mặc áo số 10. Ảnh: SEFutbol

Người chiến thắng ở Madrid cũng là người đã giành Quả bóng vàng tại London. Đó là Harry Kane.

Đây không phải ngày đẹp trời để Lamine Yamal khoác áo số 10 của Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, anh có được số áo ấy đâu phải nhờ thâm niên.

Lamine mới 19 tuổi, còn ở tuyển Tây Ban Nha, số áo được phân theo số lần khoác áo đội tuyển. Nhưng khi Dani Olmo chấn thương, Yamal lập tức xin mặc áo số 10 ở đội tuyển.

Anh từng mặc số áo này trong trận gặp Đan Mạch hồi tháng 10/2024, cũng khi Olmo vắng mặt. Sau đó, Lamine Yamal trả lại áo cho Dani, người có vẻ chưa muốn nhường nó.

“Chưa ai đề nghị tôi nhường số áo. Tôi đã nỗ lực để có được nó và tôi thích số này. Tôi đã mặc nó ở kỳ EURO mà chúng tôi vô địch. Tôi không thấy lý do gì để đổi”, Olmo nói với AS trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tạm thời, Lamine vẫn chỉ 'mượn' áo số 10. Dù vậy, có lẽ không còn lâu nữa trước khi anh và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chính thức gắn số áo huyền thoại ấy với tài năng trẻ của Barca.

Với số 10 trên lưng, Lamine Yamal trở lại sau khi bỏ lỡ trận CH Séc. Sự vắng mặt ấy kéo theo tranh cãi và đủ lời giải thích, nhiều đến mức thành thừa. Ở Las Rozas, phía đội tuyển nói anh chấn thương. Trong khi đó, phía Barca nói anh cần nghỉ ngơi.

Luis de la Fuente phát cáu. “Tôi khó chịu vì những lời dối trá. Yamal không có đặc quyền nào”, ông nói dứt khoát. Tuy nhiên, trong phòng thay đồ, không ai thấy có gì bất công nếu Lamine được đối xử khác đi.

“Nếu có lúc cần dành cho cậu ấy sự đối đãi đặc biệt, tất cả chúng tôi đều hiểu”, Alex Baena thừa nhận. Barca và Liên đoàn lại ngồi với nhau để thống nhất cách giải thích. Rốt cuộc, có chấn thương hay không, Yamal vẫn chơi trọn trận gặp Anh.

Tây Ban Nha đứt mạch kỷ lục

Tuyển Anh khiến Yamal khốn khổ. Sức ép nghẹt thở của đội bóng do Thomas Tuchel dẫn dắt khiến anh gần như mất hút ngay từ đầu. Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha không được chạm bóng, nhưng Lamine là người có thể tạo ra khác biệt lớn nhất mỗi khi bóng đến chân.

Harry Kane mở màn cơn mưa bàn thắng. Ảnh: AS

Phải tới phút 15, anh mới có dịp thể hiện điều đó. Lúc ấy, Metropolitano đã kín chỗ. Hoặc gần kín, với 63.788 khán giả trên tổng sức chứa 70.692 chỗ.

Trục trặc vé, trong đó có những mã QR không hoạt động, khiến nhiều người mất thời gian mới vào được chỗ ngồi. Cả sân bùng lên khi Declan Rice đốn ngã Yamal.

Tiền vệ tuyển Anh nhận thẻ vàng, còn Lamine ra hiệu cho khán giả cổ vũ to hơn. Tây Ban Nha cần tiếng hò reo ấy. “La Roja” vẫn chưa thể thở nổi.

Trong lúc Yamal loay hoay tìm chỗ chơi bóng, Harry Kane tìm thấy thứ anh gần như luôn tìm được mỗi khi khoác áo Tam sư. Đó là bàn thắng, cú sút phạt đền chính xác ở phút 45. Đầu hiệp hai, Konsa và Ben White rủ nhau lập công.

Kane ghi bàn trong cả 6 trận của tuyển Anh ở vòng bảng Nations League, với tổng cộng 8 bàn và 2 kiến tạo. Trên sân khách, Kane còn đều đặn hơn.

Anh đã ghi bàn trong 7 trận sân khách liên tiếp, thành tích mà trong lịch sử tuyển Anh chỉ Tom Finney từng đạt được, nhưng đã rất lâu rồi - giai đoạn 1946-1948.

Kane đã có 93 bàn sau 127 trận cho “Tam sư”, trung bình 0,73 bàn mỗi trận, cao hơn Lionel Messi với Argentina (0,61) và Cristiano Ronaldo với Bồ Đào Nha (0,62).

Kane thăng hoa, Lamine bị khóa chặt, De la Fuente xáo lại đội hình. Pedri và Fermin Lopez vào sân; trong khi Porro và Huijsen thay Pubill và Cubarsi, hai cầu thủ dính chấn thương.

Harry Kane lại thắng Yamal, còn Anh chấm dứt chuỗi chiến thắng của Tây Ban Nha. Ảnh: FA

Tây Ban Nha chơi thanh thoát hơn nhưng mất đi sức mạnh trong các pha không chiến. Yamal càng lúc càng bức bối. Anh nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài, cho rằng có lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thứ ba của tuyển Anh.

Lamine Yamal vẫn muốn thắng trong cuộc so tài với Kane, Tây Ban Nha thì quyết giữ chuỗi bất bại. Anh cướp bóng, đối mặt thủ môn James Trafford rồi bị Anderson kéo ngã.

Tây Ban Nha được hưởng phạt đền, Anderson nhận thẻ đỏ. Mikel Oyarzabal sút thành công rút ngắn tỷ số. Anh dành bàn thắng thứ 32 của mình cho đội tuyển để tặng cậu con trai Eneko.

Hơn người, “La Roja” dồn ép. Đường chuyền ngang thuận lợi của Yamal giúp người bạn Nico Williams ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha. Kịch bản dừng ở đó.

Chuỗi bất bại của Tây Ban Nha khép lại. Harry Kane cho Yamal thấy vì sao Quả bóng vàng thuộc về anh.