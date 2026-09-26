[Ảnh] Cầu nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày thông xe
Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đang thi công những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe vào ngày 30/9 tới theo kế hoạch. Đây là cầu dây văng cao nhất nước ta thời điểm hiện tại.
Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264-Km32+450, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành. Cầu và đường dẫn có chiều dài 3,1km, độ tĩnh không 55m, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai qua sông Lòng Tàu.
Gói thầu được khởi công năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc, đến nay mới thi công gần hoàn thành và dự kiến thông xe vào ngày 30/9 tới.
Cầu Phước Khánh và cao tốc Bến Lức-Long Thành khi đưa vào sử dụng sẽ giúp xe từ miền Tây Nam Bộ đi Đông Nam Bộ không phải qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, thời gian di chuyển rút xuống khoảng một giờ, thay vì khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ như hiện nay do phải vòng qua Quốc lộ 1.
Đặc biệt, khi đưa vào khai thác đồng bộ sẽ hình thành thêm tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giảm áp lực giao thông cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.
Hiện nay, đơn vị thi công những công đoạn cuối cùng để kịp thông xe theo kế hoạch ngày 30/9 tới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cau-noi-dong-nai-voi-thanh-pho-ho-chi-minh-truoc-ngay-thong-xe-post991228.html