[Ảnh] Cầu nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày thông xe

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264-Km32+450, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành. Cầu và đường dẫn có chiều dài 3,1km, độ tĩnh không 55m, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai qua sông Lòng Tàu.

Gói thầu được khởi công năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc, đến nay mới thi công gần hoàn thành và dự kiến thông xe vào ngày 30/9 tới.

Cầu Phước Khánh và cao tốc Bến Lức-Long Thành khi đưa vào sử dụng sẽ giúp xe từ miền Tây Nam Bộ đi Đông Nam Bộ không phải qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, thời gian di chuyển rút xuống khoảng một giờ, thay vì khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ như hiện nay do phải vòng qua Quốc lộ 1.

Đặc biệt, khi đưa vào khai thác đồng bộ sẽ hình thành thêm tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giảm áp lực giao thông cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành. Cầu nối trực tiếp hai thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Do tĩnh không cao nên cầu Phước Khánh có đường dẫn bằng cầu cạn dài gần 3,1km.

Chân cầu cạn phía bờ thành phố Đồng Nai.

Cầu Phước Khánh có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ 80-100km/h.

Cầu Phước Khánh có tĩnh không thông thuyền cao 55m, lớn nhất cả nước, cho tàu đến 30 nghìn tấn.

Hiện nay, đơn vị thi công những công đoạn cuối cùng để kịp thông xe theo kế hoạch ngày 30/9 tới.

Cầu Phước Khánh hiện là cầu có độ cao thông thuyền lớn nhất cả nước, bảo đảm các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua sông Lòng Tàu.

Công nhân kiểm tra hệ thống dây cáp trên cầu Phước Khánh.

Cầu có 112 dây cáp chịu lực cho phần cầu chính.

Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264 - Km32+450, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh được khởi công năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc, đến nay mới thi công gần hoàn thành và dự kiến thông xe vào ngày 30/9 tới.

Đơn vị thi công thảm nhựa mặt cầu Phước Khánh để chuẩn bị kẻ sơn đường.

Theo dự kiến, cầu Phước Khánh sẽ được thông xe trong ngày 30/9. Hiện nay, đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Cầu Phước Khánh là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.