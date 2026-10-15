[Ảnh] Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công, hướng tới thông xe kỹ thuật trước APEC 2027

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Với tổng mức đầu tư gần 11.844 tỷ đồng, công trình kỳ vọng tăng cường kết nối Hà Nội với Hưng Yên, hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và mở rộng không gian phát triển phía nam Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 15/10 tại công trường, các đơn vị thi công đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục từ cầu chính, cầu dẫn đến hệ thống đường kết nối hai đầu cầu.

Tại khu vực cầu chính, các nhà thầu đã hoàn thành thi công 80/80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp.

Công việc tiếp theo tập trung vào thi công bệ trụ, các kết cấu liên quan và những hạng mục phục vụ quá trình triển khai phần cầu chính.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn dài khoảng 7,5km, trong đó 5,2km thuộc Hà Nội và 2,3km qua Hưng Yên.

Riêng cầu chính dài khoảng 680m, có nhịp dây văng chính dài 350m, trụ tháp cao 126m. Cầu được thiết kế rộng khoảng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Với quy mô này, cầu Ngọc Hồi không chỉ bổ sung một công trình vượt sông Hồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực phía nam Hà Nội với Hưng Yên và các địa bàn lân cận.