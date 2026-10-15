Xã hộiGiao thông

[Ảnh] Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công, hướng tới thông xe kỹ thuật trước APEC 2027

Khởi công ngày 19/8/2025, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu là một trong những công trình giao thông trọng điểm được Hà Nội tập trung triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027.

Báo Nhân Dân
327 liên quanGốc
Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Với tổng mức đầu tư gần 11.844 tỷ đồng, công trình kỳ vọng tăng cường kết nối Hà Nội với Hưng Yên, hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và mở rộng không gian phát triển phía nam Thủ đô.

Với tổng mức đầu tư gần 11.844 tỷ đồng, công trình kỳ vọng tăng cường kết nối Hà Nội với Hưng Yên, hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và mở rộng không gian phát triển phía nam Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 15/10 tại công trường, các đơn vị thi công đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục từ cầu chính, cầu dẫn đến hệ thống đường kết nối hai đầu cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 15/10 tại công trường, các đơn vị thi công đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục từ cầu chính, cầu dẫn đến hệ thống đường kết nối hai đầu cầu.

Tại khu vực cầu chính, các nhà thầu đã hoàn thành thi công 80/80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp.

Tại khu vực cầu chính, các nhà thầu đã hoàn thành thi công 80/80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp.

Công việc tiếp theo tập trung vào thi công bệ trụ, các kết cấu liên quan và những hạng mục phục vụ quá trình triển khai phần cầu chính.

Công việc tiếp theo tập trung vào thi công bệ trụ, các kết cấu liên quan và những hạng mục phục vụ quá trình triển khai phần cầu chính.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn dài khoảng 7,5km, trong đó 5,2km thuộc Hà Nội và 2,3km qua Hưng Yên.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn dài khoảng 7,5km, trong đó 5,2km thuộc Hà Nội và 2,3km qua Hưng Yên.

Riêng cầu chính dài khoảng 680m, có nhịp dây văng chính dài 350m, trụ tháp cao 126m. Cầu được thiết kế rộng khoảng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng cầu chính dài khoảng 680m, có nhịp dây văng chính dài 350m, trụ tháp cao 126m. Cầu được thiết kế rộng khoảng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Với quy mô này, cầu Ngọc Hồi không chỉ bổ sung một công trình vượt sông Hồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực phía nam Hà Nội với Hưng Yên và các địa bàn lân cận.

KHÁNH HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cau-ngoc-hoi-tang-toc-thi-cong-huong-toi-thong-xe-ky-thuat-truoc-apec-2027-post995411.html