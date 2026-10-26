[Ảnh] Cầu Mễ Sở vượt tiến độ gần 5%, phấn đấu hoàn thành vào quý 2/2027

Dự án cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có tổng chiều dài gần 14km, tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng, thuộc Dự án thành phần 3-đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Công trình kết nối khu vực Hồng Vân, thành phố Hà Nội với khu vực Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, tạo thêm hướng vượt sông Hồng ở phía nam Thủ đô.

Riêng phần cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,024km, mặt cắt ngang rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ.

Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối với hệ thống đường dẫn hai đầu, góp phần hoàn thiện trục giao thông Vành đai 4 và tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng.

Để duy trì tiến độ, các nhà thầu đã huy động hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 thiết bị, máy móc phục vụ thi công.

Nguồn lực được tập trung vào các hạng mục quan trọng, nhất là hệ thống trụ cầu trong lòng sông, kết cấu nhịp và cầu dẫn.

Cầu Mễ Sở là mắt xích quan trọng của Vành đai 4-Vùng Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Khi được đưa vào khai thác, công trình sẽ tạo thêm hướng lưu thông qua sông Hồng, góp phần kết nối mạng lưới đường bộ khu vực phía nam Hà Nội với tỉnh Hưng Yên và các tuyến giao thông đối ngoại.