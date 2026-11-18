Các binh sĩ quân đội Anh chuẩn bị hệ thống tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) trong cuộc tập trận của NATO tại Smardan, Romania, năm 2025. Ảnh:: united24media

Anh cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 tên lửa phòng không tầm ngắn cùng các bệ phóng và hơn 12 radar trong gói hỗ trợ mùa Đông trị giá 240 triệu bảng Anh (317 triệu USD). Những lô hàng đầu tiên dự kiến được bàn giao từ giữa tháng 12, trong bối cảnh Kiev chuẩn bị bước vào mùa Đông thứ năm kể từ khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting công bố kế hoạch trên ngày 17/11, khi đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 37 của Nhóm Liên lạc quốc phòng về Ukraine (UDCG) tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Khoảng 50 quốc gia dự kiến đưa ra các cam kết hỗ trợ quân sự mới cho Kiev tại cuộc họp này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Streeting nhấn mạnh London sẽ tiếp tục chuyển cam kết ủng hộ Kiev thành năng lực cụ thể, giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, gói viện trợ được xây dựng trên cơ sở những đề nghị trực tiếp từ lãnh đạo Ukraine, bổ sung cho hơn 400 tên lửa phòng không mà London đã chuyển giao trước đó. Khoản hỗ trợ mới cũng nằm trong cam kết tổng thể trị giá 10 tỷ bảng Anh (khoảng 13 tỷ USD) của Anh dành cho Ukraine.

Gói viện trợ của Anh bao gồm hơn 1.000 tên lửa phòng không tầm ngắn và các bệ phóng đi kèm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết những loại tên lửa này đã cho thấy hiệu quả trong việc đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực, được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào thành phố cũng như cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các tên lửa đánh chặn do tập đoàn Thales sản xuất tại nhà máy ở Belfast, Bắc Ireland. Ngoài ra, London sẽ cung cấp hơn 12 radar phòng không từ các nhà cung cấp của Anh và một số nước châu Âu, nhằm giúp lực lượng Ukraine phát hiện sớm hơn các đợt tấn công đang tới.

Gói hỗ trợ trị giá 240 triệu bảng Anh là một phần trong quỹ hỗ trợ mùa Đông trị giá 500 triệu bảng Anh (660 triệu USD). Theo Reuters, Thủ tướng Anh Andy Burnham dự kiến công bố phần hỗ trợ còn lại tại cuộc họp của liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine (Coalition of the Willing) ngày 19/11.

Anh, Thụy Điển và Ukraine thúc đẩy cung cấp tiêm kích Gripen cho Kiev

Cũng trong ngày 17/11, Anh, Thụy Điển và Ukraine ký thư bày tỏ ý định ủng hộ về nguyên tắc việc cung cấp máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất cho Kiev, cùng một số loại vũ khí đã được thử nghiệm trong thực chiến.

Thỏa thuận được đưa ra sau khoản đầu tư 300 triệu euro (340 triệu USD) công bố trước đó trong năm nay nhằm hỗ trợ việc cung cấp máy bay Gripen cho Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các doanh nghiệp nước này sản xuất một số bộ phận quan trọng của dòng máy bay Gripen, trong đó có radar và hệ thống càng hạ cánh. Hơn 30% linh kiện của mỗi máy bay được sản xuất tại Anh.

Các cam kết hỗ trợ mới được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang dẫn dắt cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên của Lực lượng đa quốc gia Ukraine tại Ba Lan trong tháng 11. Cuộc diễn tập mang tên Exercise Koalicja nhằm kiểm tra khả năng triển khai, bảo vệ và bảo đảm hậu cần cho lực lượng này. Theo kế hoạch, lực lượng đa quốc gia sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.

Nga phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Moskva nhiều lần phản đối việc London cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.

Ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại biện lâm thời Anh tại Moskva Danae Dholakia để phản đối việc London tăng cường cung cấp thiết bị bay không người lái và các hệ thống vũ khí cho Ukraine. Bộ này cáo buộc chính sách của Anh mang tính đối đầu, cản trở triển vọng giải quyết xung đột bằng con đường chính trị, đồng thời tuyên bố Nga bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp đáp trả cần thiết.

Moskva cũng cảnh báo các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine, nếu được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, có thể bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Trước đó, ngày 24/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích kế hoạch của Anh chia sẻ công nghệ và thông tin mật liên quan đến tên lửa hành trình Storm Shadow với Ukraine, cho rằng London đang tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” và cản trở tiến trình giải quyết hòa bình.