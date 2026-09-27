[Ảnh] Cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ trước ngày thông xe
Sau 12 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành mới thông xe toàn tuyến dự tính cuối tháng 9 này. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 29.500 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc bắc-nam, có tổng chiều dài 57,8km, đi qua tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh 2,7km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4km và thành phố Đồng Nai 28,7km.
Được khởi công tháng 10/2014, dự tính đường cao tốc Bến Lức-Long Thành hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, khi thi công đạt 80% khối lượng thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là về vốn nên dừng thi công. Tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/9/2025.
Đến nay, tuyến đường đã căn bản hoàn thành, chỉ còn lại những hạng mục cuối cùng gói thầu cầu Phước Khánh và gói thầu thi công nút giao Quốc lộ 51 sẽ hoàn thành để thông xe ngày 30/9 tới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cao-toc-noi-dong-nam-bo-voi-tay-nam-bo-truoc-ngay-thong-xe-post991323.html