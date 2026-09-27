[Ảnh] Cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ trước ngày thông xe

Cao tốc Bến Lức-Long Thành kết nối giao thông Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc bắc-nam, có tổng chiều dài 57,8km, đi qua tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh 2,7km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4km và thành phố Đồng Nai 28,7km.

Được khởi công tháng 10/2014, dự tính đường cao tốc Bến Lức-Long Thành hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, khi thi công đạt 80% khối lượng thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là về vốn nên dừng thi công. Tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/9/2025.

Đến nay, tuyến đường đã căn bản hoàn thành, chỉ còn lại những hạng mục cuối cùng gói thầu cầu Phước Khánh và gói thầu thi công nút giao Quốc lộ 51 sẽ hoàn thành để thông xe ngày 30/9 tới.

Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng mức đầu tư là 29.587 tỷ đồng, sử dụng các nguồn vốn vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thu xếp.

Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành được thiết kế với vận tốc 100km/giờ.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 57,8km đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh 2,7km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4km và thành phố Đồng Nai 28,7km.

Vòng xoay nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành với cảng Phước An thuộc địa phận xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Tuyến đường đi qua khu vực rừng ngập mặn giáp thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là tuyến cao tốc đầu tiên đi xuyên qua khu vực Đông Nam Bộ.

Gói thầu nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh là hai hạng mục cuối cùng của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để thông xe vào ngày 30/9 tới theo kế hoạch.

Đơn vị thi công những hạng mục cuối cùng của nút giao giữa Quốc lộ 51 với cao tốc Bến Lức-Long Thành thuộc địa phận thành phố Đồng Nai.

Tuyến đường sẽ thông xe, đưa vào khai thác sau 12 năm kể từ ngày khởi công.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông nội vùng Đông Nam Bộ và liên vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ.

Dải phân cách giữa của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc bắc-nam.

Nút giao Tân Hiệp, giao Bến Lức-Long Thành với Biên Hòa-Vũng Tàu.