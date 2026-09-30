[Ảnh] Cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 57,8km trước ngày thông xe

Cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 57,8km đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng thông xe toàn tuyến.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc-Nam, có tổng chiều dài 57,8km, đi qua ba địa phương gồm Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Tây Ninh dài 2,7km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4km và Đồng Nai 28,7km.

Ghi nhận dọc tuyến, đoạn từ nút giao Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, Tây Ninh đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, kết nối cầu Bình Khánh, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được đưa vào khai thác tạm thời. Trong khi đó, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Tạo đến nút giao Quốc lộ 51, kết nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Đáng chú ý, cầu Phước Khánh-một trong những hạng mục đường găng của dự án-đã hoàn thành thi công và đang được thử tải trong thời gian từ ngày 25 đến 29/9.

Điểm đầu dự án tại nút giao Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức-Long Thành﻿ với đường Vành đai 3 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.﻿

Qua nút giao Mỹ Yên, cao tốc Bến Lức-Long Thành kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điểm trung chuyển quan trọng, giúp phân luồng phương tiện từ các tỉnh miền tây và theo chiều ngược lại.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành giao cắt trực tiếp với tuyến đường huyết mạch, tạo thành trạm trung chuyển linh hoạt để điều tiết dòng phương tiện từ các tỉnh miền tây đổ về và ngược lại.

Trạm trung chuyển linh hoạt để điều tiết dòng phương tiện từ các tỉnh miền tây đổ về và ngược lại.

Nút giao Bến Lức -Long Thành với Quốc lộ 50 tạo điểm kết nối quan trọng trên mạng lưới giao thông khu vực.

Nút giao Nguyễn Văn Tạo, kết nối cầu Bình Khánh﻿, là một trong những mắt xích kỹ thuật quan trọng trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành. Nút giao này vừa đảm nhiệm vai trò phân luồng phương tiện giữa cao tốc và các trục giao thông chính của Thành phố Hồ Chí Minh, vừa mở hướng kết nối thuận lợi đến khu đô thị cảng Hiệp Phước và các tỉnh miền tây.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành giao với đường Rừng Sác tại xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, dự án xây dựng nút giao đang được triển khai, mở thêm hướng kết nối cao tốc với Cần Giờ và khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh qua phà Bình Khánh.

Khởi công từ tháng 7/2026, nút giao Rừng Sác tại khu vực chân cầu Phước Khánh, Xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, mở thêm hướng kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành với khu vực Cần Giờ.

Thi công nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác tại xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói thầu nút giao Quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh là hai hạng mục cuối cùng của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để thông xe theo kế hoạch. (Ảnh:Thiên Vương)

Đơn vị thi công những hạng mục cuối cùng của nút giao giữa Quốc lộ 51 với cao tốc Bến Lức-Long Thành thuộc địa phận thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Thiên Vương)