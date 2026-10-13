Anh cáo buộc Iran liên quan âm mưu tấn công căn cứ không quân

Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford năm 2019. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Anh, Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu trước Quốc hội: “Tôi có thể xác nhận đánh giá của chúng tôi rằng rất có khả năng âm mưu này đã được điều phối từ Iran và gần như chắc chắn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đạo”.

Iran đã phủ nhận mọi liên quan. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ngày 12/10, Đại sứ Iran tại Anh Seyed Ali Mousavi bác bỏ khả năng Iran dính líu đến âm mưu nói trên, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng Anh trong quá trình điều tra vụ việc.

Căn cứ không quân Fairford ở phía Tây Nam nước Anh, từng được Mỹ sử dụng để triển khai các máy bay ném bom thực hiện những cuộc không kích nhằm vào Iran. Căn cứ này đã trở thành tâm điểm của chiến dịch an ninh quy mô lớn sau khi 5 người đàn ông Anh bị bắt giữ gần căn cứ vào rạng sáng 27/9. Họ bị cáo buộc tình nghi liên quan đến khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật về chất nổ.

Các quan chức Mỹ cho rằng âm mưu này có liên quan đến cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một mối đe dọa có liên hệ với Iran đã khiến Mỹ quyết định rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ trên ở Anh.

Thông tin chi tiết về âm mưu này vẫn còn hạn chế. Về sau, 5 nghi phạm được tại ngoại theo diện bảo lãnh của cảnh sát với những điều kiện mà nhà chức trách mô tả là nghiêm ngặt. Hai người đàn ông khác bị bắt giữ, trong đó có một công dân Anh gốc Iran, cũng đã được trả tự do.

Cảnh sát đã phát hiện xăng trong các xe tải bị thu giữ trong quá trình điều tra, song không tìm thấy chất nổ nào có khả năng gây nổ.

Thủ tướng Burnham tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa này trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ trấn áp các mạng lưới tội phạm, vận dụng đầy đủ các biện pháp trong thẩm quyền để nhắm vào những mạng lưới này và các nguồn tài chính. Chúng tôi cũng sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng Iran và IRGC gây tổn hại cho chúng tôi”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao triệu Đại sứ Iran.

Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt hai cá nhân là Ruhollah Bazghandi và Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki theo cơ chế trừng phạt của nước này đối với Iran.

Theo Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh, ông Bazghandi là người đứng đầu các hoạt động phản gián của IRGC, bị nghi lập kế hoạch hoặc tiến hành hoạt động gián điệp cho Iran, đồng thời tham gia lên kế hoạch hoặc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người dân và tài sản tại Anh hoặc các quốc gia khác.

Ông Jakki bị áp đặt trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động liên quan đến lên kế hoạch hoặc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những người bên ngoài Iran. Anh xác định người này là đầu mối hỗ trợ mạng lưới Zindashti, vốn đã bị trừng phạt trước đó.

Trong nhiều năm qua, giới chức Anh đã cáo buộc Iran liên quan đến các âm mưu và những vụ ám sát bất thành tại Anh. Iran nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.